Зубков Иван Андреев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1694
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Зубков Андрей Исаев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Зубкова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Зубкова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова