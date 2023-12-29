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Зубков Иван Андреев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1694

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Зубков Андрей Исаев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Зубкова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Зубкова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Зубков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Зубков Алексей Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Мавра Михайлова

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