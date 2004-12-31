Немеров Егор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1932
Дата смерти31.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немерова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немерова Нина Семёновна
Рождение ребёнка
18.02.?
Сын: Немеров Владимир Егорович
Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немеров Александр Егорович
Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна
Рождение ребёнка
13.07.1972
Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна
Березовское, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
31.12.2004