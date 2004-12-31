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Немеров Егор Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1932

Дата смерти

31.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немерова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немерова Нина Семёновна

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Немеров Владимир Егорович

Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немеров Александр Егорович

Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немеров Михаил Егорович

Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна

Рождение ребёнка
13.07.1972

Сын: Немеров Василий Егорович

Мать ребёнка: Немерова Нина Семёновна

Березовское, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
31.12.2004

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