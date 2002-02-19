Немеров Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немеров Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: Немеров Егор Захарович

Мать: Немерова Нина Семёновна

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