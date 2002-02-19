Немерова Нина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1936
Дата смерти19.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1972
Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович
Березовское, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.02.?
Сын: Немеров Владимир Егорович
Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немеров Александр Егорович
Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немерова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2002