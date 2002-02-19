Немерова Нина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немерова Нина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

19.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1972

Сын: Немеров Василий Егорович

Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович

Березовское, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Немеров Владимир Егорович

Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немеров Александр Егорович

Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немерова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немеров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Немеров Егор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немеров Егор Захарович

Смерть
19.02.2002
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