Воробьев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1944
Рождение ребёнка
14.10.1952
Рождение ребёнка
05.03.1954
Сын: Воробьёв Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна
Смерть
Неизвестно