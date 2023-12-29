Воробьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
09.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
05.03.1954

Сын: Воробьёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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