Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Фёдор Трофимович

Мать: Евдокия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Зотовна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Зотовна

Смерть
Неизвестно

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