Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Фёдор Трофимович
Мать: Евдокия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Зотовна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Зотовна
Смерть
Неизвестно