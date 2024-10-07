Фёдор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Трофимович

Фёдор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Трофим Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павлова

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Степанида Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.