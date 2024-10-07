Фёдор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Трофим Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павлова
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Степанида Петровна
Смерть
Неизвестно