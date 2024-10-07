Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Павлова

Евдокия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Трофимович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Трофимович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Трофимович

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.