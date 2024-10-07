Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Трофимович
Смерть
Неизвестно