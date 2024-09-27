Матрена Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Неизвестно