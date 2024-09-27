Матрена Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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