Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Отец: Гржибовский Доминик
Дочь: (Дукальская) Юлияна Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Михалина Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Виктория Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Паулина Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Мария Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Анета Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Михалина Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Сын: Дукальский Александр Антонов
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Дочь: (Дукальская) Тересса Антонова
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Сын: Дукальский Генрих Антонов
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович
Сын: Дукальский Владислав Антонов
Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович