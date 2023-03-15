Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Гржибовская) Домицеля Доминикова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Гржибовский Доминик

Мать: Гржибовская (Микуцка) Юлианна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Дукальская) Юлияна Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Бракосочетание
02.02.1847

Муж: Дукальский Антон Августинович

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Дукальская) Михалина Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Рождение ребёнка
20.12.1851

Дочь: (Дукальская) Виктория Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Розентова, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Дукальская) Паулина Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Рождение ребёнка
02.07.1855

Дочь: (Дукальская) Мария Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Балда, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Дукальская) Анета Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Рождение ребёнка
03.11.1856

Дочь: (Дукальская) Михалина Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.03.1858

Сын: Дукальский Александр Антонов

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Дукальская) Тересса Антонова

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Рождение ребёнка
28.04.1862

Сын: Дукальский Генрих Антонов

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дукальский Владислав Антонов

Отец ребёнка: Дукальский Антон Августинович

Смерть
Неизвестно

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