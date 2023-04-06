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Дукальский Александр Антонов

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Место рождения

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

13.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1858

Отец: Дукальский Антон Августинович

Мать: Дукальская Домицеля Доминикова

Гришчати, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Крещение
15.03.1858
Бракосочетание
25.11.1884

Жена: Дукальская Екатерина Даниловна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
14.10.1885

Дочь: Ядвига Александровна

Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
По старому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1889

Сын: Дукальский Константин Александрович

Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
Дата по старому стилю
Смерть
Неизвестно
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