Дукальский Александр Антонов
Место рождения
Дата рождения13.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1858
Крещение
15.03.1858
Бракосочетание
25.11.1884
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Ядвига Александровна
Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна
По старому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1889
Сын: Дукальский Константин Александрович
Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна
Дата по старому стилю
Смерть
Неизвестно