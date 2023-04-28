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Дукальский Константин Александрович

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Место рождения

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд

Дата рождения

07.10.1889

Дата смерти

18.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1889

Отец: Дукальский Александр Антонов

Мать: Дукальская Екатерина Даниловна

Борляково, Королевская волость, Витебский уезд
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
24.08.1920

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Дукальская Наталия Николаевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Дукальская Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Дукальская Наталия Николаевна

Курино, Витебский район, Витебская область
Смерть
18.01.1966
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область
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