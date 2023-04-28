Дукальский Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1889
Дата смерти18.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1889
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
24.08.1920
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Дукальская Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Дукальская Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Дукальская Наталия Николаевна
Курино, Витебский район, Витебская область
Смерть
18.01.1966
Похороны
Неизвестно