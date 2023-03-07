Дукальская (Алексеева) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти06.03.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Алексеев Николай ?
Рождение ребёнка
24.08.1920
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Дукальский Константин Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Дукальская Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Дукальский Константин Александрович
Курино, Витебский район, Витебская область
Смерть
06.03.1968
Похороны
Неизвестно