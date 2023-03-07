Дукальская (Алексеева) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Алексеева) Наталия Николаевна

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Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Алексеев Николай ?

Мать: Алексеева Александра Иосифовна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1920

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Дукальский Константин Александрович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Дукальская Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Дукальский Константин Александрович

Курино, Витебский район, Витебская область
Смерть
06.03.1968
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область
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