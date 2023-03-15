Алексеева (Туржанская) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Туржанская) Александра Иосифовна

Алексеева (Туржанская) Александра Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1936 и 1939

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туржанский Иосиф Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дукальская Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай ?

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Между 1936 и 1939
Витебск, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close