Алексеева (Туржанская) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1936 и 1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туржанский Иосиф Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дукальская Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай ?
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Между 1936 и 1939
Витебск, Витебская область