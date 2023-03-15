Туржанский Иосиф Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туржанский Иосиф Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Между 1936 и 1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Туржанский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туржанский Сергей Иосифович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Александра Иосифовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1936 и 1939
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