Туржанский Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиМежду 1936 и 1939
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Туржанский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туржанский Сергей Иосифович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Александра Иосифовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1936 и 1939