Гржибовская (Микуцка) Юлианна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Grzybowski Kleofas Michal
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Дукальская Домицеля Доминикова
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гржибовский Константин Иосафат
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гржибовский Донат
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гржибовский Доминик
Смерть
Неизвестно