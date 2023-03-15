Гржибовская (Микуцка) Юлианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовская (Микуцка) Юлианна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Grzybowski Kleofas Michal

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Дукальская Домицеля Доминикова

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гржибовский Константин Иосафат

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гржибовский Адам Иозефат

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гржибовский Донат

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гржибовский Константин

Отец ребёнка: Гржибовский Доминик

Смерть
Неизвестно
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