Антонова (Климова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Климова) Наталья Степановна

Место рождения

д. Брехово

Дата рождения

1868

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1888

Муж: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Антонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Антонов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: Антонова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Григорьева (Антонова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Антонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Смерть
1941

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