Антонова (Климова) Наталья Степановна
Место рожденияд. Брехово
Дата рождения1868
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1888
Рождение ребёнка
24.03.1889
Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
22.10.1891
Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: Антонова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Григорьева (Антонова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
26.05.1900
Отец ребёнка: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич
Смерть
1941