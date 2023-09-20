Антонов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1891
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милушкина (Антонова) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Фабричнова (Антонова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бессараб (Антонова) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Антонов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Антонов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1953