Антонов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1891

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891

Отец: Антонов (Щербаков) Пётр Кузьмич

Мать: Антонова (Климова) Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милушкина (Антонова) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Фабричнова (Антонова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бессараб (Антонова) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Антонов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Антонов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1953

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