Настасья Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Поликарп Вавилов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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