Поликарп Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вавил Власов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Антон Поликарпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Лаврентий Поликарпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Поликарпова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1790