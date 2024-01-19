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Поликарп Вавилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вавил Власов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Антон Поликарпов

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Лаврентий Поликарпов

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Поликарпова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1790

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