Малышкина (Фролова) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1975
Отец: Фролов Юрий
Бракосочетание
05.03.1994
Клинцы? 1994 или 1995 год
Рождение ребёнка
29.07.1994
Сын: Малышкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малышкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.07.2001
Сын: Малышкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Малышкин Николай Александрович