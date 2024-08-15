Малышкина (Фролова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышкина (Фролова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

08.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1975

Отец: Фролов Юрий

Мать: Мельникова Вера Яковлевна

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Бракосочетание
05.03.1994

Муж: Малышкин Николай Александрович

Клинцы? 1994 или 1995 год
Рождение ребёнка
29.07.1994

Сын: Малышкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малышкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.07.2001

Сын: Малышкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Малышкин Николай Александрович

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