Мельникова Вера Яковлевна 24.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952

Отец: Мельников Яков

Мать: Беленкова Аграфена [Груня] Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Юрий

Рождение ребёнка
08.04.1975

Дочь: Малышкина (Фролова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
18.08.1978

Дочь: Шкребенок (Смирнова) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Смирнов Виктор

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: сын Виктора и Веры

Отец ребёнка: Смирнов Виктор

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