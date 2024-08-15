Мельникова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Юрий
Рождение ребёнка
08.04.1975
Дочь: Малышкина (Фролова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий
Рождение ребёнка
18.08.1978
Дочь: Шкребенок (Смирнова) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Смирнов Виктор
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: сын Виктора и Веры
Отец ребёнка: Смирнов Виктор