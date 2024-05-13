Morris Bertram John
Место рожденияГастингс, Великобритания
Дата рождения26.10.1916
Дата смерти?.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Гастингс, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно
married
Рождение ребёнка
26.07.1948
Сын: Morris John Charles
Мать ребёнка: (Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi
Гастингс, Великобритания
Смерть
?.05.1993
Гастингс, Великобритания