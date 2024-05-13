Morris Bertram John 26.10.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Morris Bertram John

Место рождения

Гастингс, Великобритания

Дата рождения

26.10.1916

Дата смерти

?.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Гастингс, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi

married
Рождение ребёнка
26.07.1948

Сын: Morris John Charles

Мать ребёнка: (Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi

Гастингс, Великобритания
Смерть
?.05.1993
Гастингс, Великобритания

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