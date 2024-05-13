(Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi 13.10.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi

Место рождения

Лейтон, Лондон, Великобритания

Дата рождения

13.10.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Лейтон, Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Morris Bertram John

married
Рождение ребёнка
26.07.1948

Сын: Morris John Charles

Отец ребёнка: Morris Bertram John

Гастингс, Великобритания

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