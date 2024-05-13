(Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi
Место рожденияЛейтон, Лондон, Великобритания
Дата рождения13.10.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Лейтон, Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Morris Bertram John
married
Рождение ребёнка
26.07.1948
Сын: Morris John Charles
Отец ребёнка: Morris Bertram John
Гастингс, Великобритания