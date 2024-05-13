Morris John Charles 26.07.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Morris John Charles

Место рождения

Гастингс, Великобритания

Дата рождения

26.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: Morris Bertram John

Мать: (Whittle (Morris)) Louisa Theodocia Naomi

Гастингс, Великобритания
Рождение ребёнка
29.01.1974

Сын: Morris Jeremy Bryan

Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary

Саутгемптон, Великобритания
Рождение ребёнка
10.07.1976

Дочь: (Morris) Lindsay Kirsten

Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary

Уинчестер, Винчестер SO21, Великобритания
Рождение ребёнка
25.03.1982

Дочь: (Morris) Amanda Jane

Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary

Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания
Рождение ребёнка
15.05.1984

Дочь: (Morris) Joanna Mary

Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary

Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания

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