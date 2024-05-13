Morris John Charles
Место рожденияГастингс, Великобритания
Дата рождения26.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948
Гастингс, Великобритания
Рождение ребёнка
29.01.1974
Сын: Morris Jeremy Bryan
Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary
Саутгемптон, Великобритания
Рождение ребёнка
10.07.1976
Дочь: (Morris) Lindsay Kirsten
Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary
Уинчестер, Винчестер SO21, Великобритания
Рождение ребёнка
25.03.1982
Дочь: (Morris) Amanda Jane
Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary
Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: (Morris) Joanna Mary
Мать ребёнка: (Bryan (Morris)) Christine Mary
Брайтон, Брайтон энд Хов, Великобритания