Иванцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванцов Илья Яковлевич

Мать: Иванцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Владимир

Мать ребёнка: Иванцова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Иванцова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Валентина

Смерть
Неизвестно
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