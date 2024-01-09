Иванцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванцов Илья Яковлевич
Мать: Иванцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Владимир
Мать ребёнка: Иванцова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Иванцова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Валентина
Смерть
Неизвестно