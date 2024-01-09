Иванцов Илья Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцов Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванцов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Иван

Мать ребёнка: Иванцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Михаил

Мать ребёнка: Иванцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Иванцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Мария

Смерть
Неизвестно
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