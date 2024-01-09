Иванцов Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванцов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Иван
Мать ребёнка: Иванцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Михаил
Мать ребёнка: Иванцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Иванцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Мария
Смерть
Неизвестно