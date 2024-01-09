Иванцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Иван
Отец ребёнка: Иванцов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Михаил
Отец ребёнка: Иванцов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Иванцов Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно