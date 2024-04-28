Гусев Валентин Федорович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения03.02.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1914 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Крещение
04.02.1914 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Николай Николаев и той же деревни крестьянская девица... Показать все
Призыв на военную службу
28.06.1941
Место призыва Судайский РВК Костромской области, звание майор
Ранение
05.05.1942
В 1942 г. будучи на Волховском фронте в составе 2 Ударной армии в должности комиссара минометной батареи 98 Кавалерийского полка неоднократно участвовал в боях, где был тяжело ранен.
Лечение в госпитале
С 05.05.1942 по 27.06.1942
Госпиталь ГЛР 2638 (филиал ЦАМО (архив военно-медицинских документов), фонд: картотека ранений, опись: картотека общего учета. Офицерский состав, ящик 103-06
Военная награда
22.12.1942
Медаль "За оборону Ленинграда" (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 25, ящик 2)
Лечение в госпитале
По 11.04.1944
Госпиталь ЭГ 1342 (филиал ЦАМО (архив военно-медицинских документов), фонд: картотека ранений, опись: картотека общего учета. Офицерский состав, ящик 103-06
Военная награда
05.09.1944
Медаль "За отвагу" (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: 33, Опись: 690155, Ящик/дело: 727)
Военная награда
05.12.1944
Медаль "За оборону Советского Заполярья" (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 25, ящик 2)
Военная награда
06.04.1945
Орден Отечественной войны II степени (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: 33, Опись: 686196, Ящик/дело: 5158)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 25, ящик 2)
Военная награда
10.11.1951
Медаль "За боевые заслуги" Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: Картотека награждений, Ящик/дело: шкаф 25, ящик 2
Демобилизация
08.12.1955
Смерть
Неизвестно