Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково
Дата рождения19.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882 ст.
Отец: Павел Геннадиев
Крещена 20 сентября 1882 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянка вдова Любовь Максимова
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Поручители по жениху: крестьяне Судайской волости деревни Евсяково Павел Иванов и деревни Зельево Николай Феодоров Виноградов Поручители по невесте: деревни Плосково крестьянин Феодор Анисимов Смирнов... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.
Дочь: (Гусева) Екатерина Феодорова
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Крещена 31 октября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Параскева Михайлова (... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.
Дочь: (Гусева) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.
Дочь: (Гусева) Ольга Федорова
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: гражданин деревни Евсяково Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Родители: деревни Евсяково гражданин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович
Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно