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Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково

Дата рождения

19.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882 ст.

Отец: Павел Геннадиев

Мать: (Смирнова) Анна Онисимова

Крещена 20 сентября 1882 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянка вдова Любовь Максимова
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Гусев Феодор Михайлович

Поручители по жениху: крестьяне Судайской волости деревни Евсяково Павел Иванов и деревни Зельево Николай Феодоров Виноградов Поручители по невесте: деревни Плосково крестьянин Феодор Анисимов Смирнов... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.

Дочь: (Гусева) Екатерина Феодорова

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Крещена 31 октября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Параскева Михайлова (... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Дочь: (Гусева) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Сын: Гусев Александр Феодоров

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.

Сын: Гусев Константин Федоров

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.

Дочь: (Гусева) Ольга Федорова

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Сын: Гусев Валентин Федорович

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Сын: Гусев Николай Федоров

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: гражданин деревни Евсяково Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.

Сын: Гусев Николай Федорович

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Родители: деревни Евсяково гражданин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Борис Федорович

Отец ребёнка: Гусев Феодор Михайлович

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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