Гусев Феодор Михайлович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения09.12.1881 ст.
Дата смерти?.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.12.1881 ст.
Отец: Гусев Михаил Петров
Мать: Гусева Пелагея Егорова
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Поручители по жениху: крестьяне Судайской волости деревни Евсяково Павел Иванов и деревни Зельево Николай Феодоров Виноградов Поручители по невесте: деревни Плосково крестьянин Феодор Анисимов Смирнов... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.
Дочь: (Гусева) Екатерина Феодорова
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Крещена 31 октября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Параскева Михайлова (... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.
Дочь: (Гусева) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.
Дочь: (Гусева) Ольга Федорова
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: гражданин деревни Евсяково Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Поручитель
01.10.1917 ст.
Венчание в Одигитриевской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: почтальон Судайского почтово-телеграфного отделения из крестьян Костромской губернии Нерехтс... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Родители: деревни Евсяково гражданин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова
Смерть
?.11.1958