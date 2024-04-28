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Гусев Феодор Михайлович

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

09.12.1881 ст.

Дата смерти

?.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1881 ст.

Отец: Гусев Михаил Петров

Мать: Гусева Пелагея Егорова

Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Поручители по жениху: крестьяне Судайской волости деревни Евсяково Павел Иванов и деревни Зельево Николай Феодоров Виноградов Поручители по невесте: деревни Плосково крестьянин Феодор Анисимов Смирнов... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.

Дочь: (Гусева) Екатерина Феодорова

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Крещена 31 октября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Параскева Михайлова (... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Дочь: (Гусева) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Сын: Гусев Александр Феодоров

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.

Сын: Гусев Константин Федоров

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.

Дочь: (Гусева) Ольга Федорова

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Сын: Гусев Валентин Федорович

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
08.05.1917 ст.

Сын: Гусев Николай Федоров

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: гражданин деревни Евсяково Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Поручитель
01.10.1917 ст.
Венчание в Одигитриевской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: почтальон Судайского почтово-телеграфного отделения из крестьян Костромской губернии Нерехтс... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.

Сын: Гусев Николай Федорович

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково гражданин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Борис Федорович

Мать ребёнка: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
?.11.1958
Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

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