Осип Савельев Осип Перес. В 1851 Г. Семенов / Осип Савельев
мужской, родился 1784, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИрина Васильева1758 г.р.
Супруги
Афимья1781 г.р.
Дети
Пелагея Осиповна1813 г.р.
Прасковья Осиповна1816 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Савелий Семенов (Славка Ермошкин) (Славка Ермошкин) Семен Семёнов / Савелий Семенов
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья
Место жительства
1795
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Осиповна
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Прасковья Осиповна
Мать ребёнка: Афимья
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Матрена Осиповна
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Савельев Александр Перес. В 1851 Г. Осипов
Мать ребёнка: Афимья
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно