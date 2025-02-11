Осип Савельев Осип Перес. В 1851 Г. Семенов / Осип Савельев 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Осип Савельев Осип Перес. В 1851 Г. Семенов / Осип Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Васильева1758 г.р.
Отец
Савелий Семенов (Славка Ермошкин) (Славка Ермошкин) Семен Семёнов / Савелий Семенов1741 г.р.
Супруги
Афимья1781 г.р.
Дети
Пелагея Осиповна1813 г.р.
Прасковья Осиповна1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Савелий Семенов (Славка Ермошкин) (Славка Ермошкин) Семен Семёнов / Савелий Семенов

Мать: Ирина Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Афимья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Прасковья Осиповна

Мать ребёнка: Афимья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрена Осиповна

Мать ребёнка: Афимья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Савельев Александр Перес. В 1851 Г. Осипов

Мать ребёнка: Афимья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Смерть
Неизвестно

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