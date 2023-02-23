Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Александр Осипов
Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно