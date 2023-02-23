Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр Осипов

Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Савельев Осип Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Осип Савельев

Смерть
Неизвестно
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