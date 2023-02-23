Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Телятниково Федосья Семенова
Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Софья Семенова
Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов
Смерть
Неизвестно