Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Телятниково Федосья Семенова

Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Савельев Осип Савельев

Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Софья Семенова

Отец ребёнка: (Славка Ермошкин) Семенов

Смерть
Неизвестно
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