Улита Адамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Адамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартынович Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартынович Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Мартынович) Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мартынович Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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