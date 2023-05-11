Улита Адамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартынович Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартынович Игнат Николаевич
Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Мартынович) Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мартынович Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мартынович Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно