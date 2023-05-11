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Мартынович Николай Ефимович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

07.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1860

Отец: Мартынович Ефим Васильевич

Мать: (Юдо) Екатерина Васильевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартынович Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Улита Адамова

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартынович Игнат Николаевич

Мать ребёнка: Улита Адамова

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Мартынович) Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Улита Адамова

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мартынович Иван Николаевич

Мать ребёнка: Улита Адамова

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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