Мартынович Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.05.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1860
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартынович Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Улита Адамова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартынович Игнат Николаевич
Мать ребёнка: Улита Адамова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Мартынович) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Улита Адамова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мартынович Иван Николаевич
Мать ребёнка: Улита Адамова
Смерть
Неизвестно