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Агапия Герасимовна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1847 и 1850

Дата смерти

22.06.1877

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1830 и 1840 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1850

Отец: Герасим Феодорович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1875

Муж: Антон Кондратьевич-Кодратович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: Феврония Антоновна

Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
22.06.1877

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