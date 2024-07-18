Агапия Герасимовна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1847 и 1850
Дата смерти22.06.1877
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1850
Отец: Герасим Феодорович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1875
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Феврония Антоновна
Отец ребёнка: Антон Кондратьевич-Кодратович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
22.06.1877