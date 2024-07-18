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Антон Кондратьевич-Кодратович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1830 и 1840

Дата смерти

10.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840

Отец: Кондратий-Кодрат Максимович

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Гавриловна

Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Пераскева Антоновна

Мать ребёнка: Акилина Гавриловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.10.1867

Сын: Гурий Антонович

Мать ребёнка: Акилина Гавриловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1869

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: Акилина Гавриловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.08.1873

Сын: Симеон Антонович

Мать ребёнка: Акилина Гавриловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
14.02.1875

Жена: Агапия Герасимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: Феврония Антоновна

Мать ребёнка: Агапия Герасимовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
10.06.1910

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