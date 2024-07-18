Антон Кондратьевич-Кодратович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1830 и 1840
Дата смерти10.06.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840
Отец: Кондратий-Кодрат Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Пераскева Антоновна
Мать ребёнка: Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
03.10.1867
Сын: Гурий Антонович
Мать ребёнка: Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
21.04.1869
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
28.08.1873
Сын: Симеон Антонович
Мать ребёнка: Акилина Гавриловна
Бракосочетание
14.02.1875
Жена: Агапия Герасимовна
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Феврония Антоновна
Мать ребёнка: Агапия Герасимовна
Смерть
10.06.1910