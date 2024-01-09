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Украинский Андрей Максимович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Украинский Максим

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Анисья

Рождение ребёнка
До 16.09.1840

Сын: Украинский Данил Андреевич

Мать ребёнка: Украинская Анисья

Рождение ребёнка
До 16.09.1847

Сын: Украинский Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Украинская Анисья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 08.11.1847

Сын: Украинский Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Украинская Анисья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Украинская Анисья

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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