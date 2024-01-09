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Украинская Анисья

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Андрей Максимович

Рождение ребёнка
До 16.09.1840

Сын: Украинский Данил Андреевич

Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович

Рождение ребёнка
До 16.09.1847

Сын: Украинский Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 08.11.1847

Сын: Украинский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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