Украинская Анисья
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 16.09.1840
Сын: Украинский Данил Андреевич
Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович
Рождение ребёнка
До 16.09.1847
Сын: Украинский Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович
Рождение ребёнка
До 08.11.1847
Сын: Украинский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Украинский Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно