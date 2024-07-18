Григорий Пахомов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти27.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пахом Филипов
Мать: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
09.11.1825
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Матрена Трофимова
Бракосочетание
09.11.1830
Жена: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
29.09.1831
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
13.07.1833
Дочь: Иулитта
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
22.10.1835
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Наталья Гаврилова
Смерть
27.06.1873
Причина смерти: от водяной