Григорий Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Пахомов

Григорий Пахомов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

27.06.1873

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

1811 г.р.

Дети

1825 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.
1835 г.р.
1838 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пахом Филипов

Мать: Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
09.11.1825

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Матрена Трофимова

Бракосочетание
09.11.1830

Жена: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
29.09.1831

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
13.07.1833

Дочь: Иулитта

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
22.10.1835

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Наталья Гаврилова

Смерть
27.06.1873
Причина смерти: от водяной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.