Евдокия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Пахомиев

Отец ребёнка: Пахом Филипов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Наталья Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Филипов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Григорий Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Филипов

Рождение ребёнка
17.11.1804

Дочь: Екатерина Пахомиева

Отец ребёнка: Пахом Филипов

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