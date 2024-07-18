Евдокия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Пахомиев
Отец ребёнка: Пахом Филипов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наталья Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Филипов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Григорий Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Филипов
Рождение ребёнка
17.11.1804
Дочь: Екатерина Пахомиева
Отец ребёнка: Пахом Филипов