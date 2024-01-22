Фокин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1886

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1886

Отец: Фокин Дмитрий Иванович

Мать: (Фокина) Татьяна Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фокина) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фокина) Мария Ивановна

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