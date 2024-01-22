Фокин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1886
Отец: Фокин Дмитрий Иванович
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фокина) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фокина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фокина) Мария Ивановна