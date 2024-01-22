(Фокина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Иван Дмитриевич

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