(Фокина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1857

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1875

Дочь: (Фокина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: (Фокина) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1885

Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1886

Сын: Фокин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1889

Сын: Фокин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1892

Дочь: (Фокина) Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1892

Дочь: (Фокина) Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Фокин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: (Фокина) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

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