(Фокина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1875
Дочь: (Фокина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: (Фокина) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1886
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1889
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1892
Дочь: (Фокина) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1892
Дочь: (Фокина) Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1894
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: (Фокина) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович