Фокин Игнат Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фокин Дмитрий Иванович
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Фокина) Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: (Фокина) Параскева Игнатьевна
Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна