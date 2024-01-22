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Фокин Игнат Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин Дмитрий Иванович

Мать: (Фокина) Татьяна Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фокина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Фокина) Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Фокин Емельян Игнатьевич

Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: (Фокина) Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: (Фокина) Александра Васильевна

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