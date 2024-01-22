(Фокина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Фокина) Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Фокин Емельян Игнатьевич

Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: (Фокина) Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич

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