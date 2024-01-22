(Фокина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Фокина) Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1902
Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: (Фокина) Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Фокин Игнат Дмитриевич