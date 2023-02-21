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Одинцов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

28.01.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
15.06.1864 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию в первом разряде.
Работа или профессия
?.08.1864 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во диакона к Богородской кладбищенской церкви города Вологды.
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Одинцова Юлия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
06.12.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во священника в Вологодский Кафедральный собор.
Работа или профессия
28.01.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен к Благовещенской церкви г. Вологды. Служил настоятелем сей церкви.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Одинцов Модест Анатольевич

Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Смирнова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Одинцова Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.01.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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