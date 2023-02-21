Одинцов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти28.01.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
15.06.1864 ст.
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию в первом разряде.
Работа или профессия
?.08.1864 ст.
Рукоположен во диакона к Богородской кладбищенской церкви города Вологды.
Бракосочетание
Около 1865
Жена: Одинцова Юлия Федоровна
Работа или профессия
06.12.1866 ст.
Рукоположен во священника в Вологодский Кафедральный собор.
Работа или профессия
28.01.1868 ст.
Переведен к Благовещенской церкви г. Вологды. Служил настоятелем сей церкви.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Одинцов Модест Анатольевич
Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Смирнова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Одинцова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Одинцова Юлия Федоровна
Смерть
28.01.1886 ст.