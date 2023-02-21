Одинцова Юлия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1868
Сын: Одинцов Модест Анатольевич
Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Смирнова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Одинцова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович
Место жительства
С 1916 по 1917
Вдова священника, при Благовещенской церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно