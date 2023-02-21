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Одинцова Юлия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1865

Муж: Одинцов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Одинцов Модест Анатольевич

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Смирнова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Одинцова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1916 по 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова священника, при Благовещенской церкви г. Вологды.
Смерть
Неизвестно
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