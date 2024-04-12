Фурсов Максим Фомич
Место рождения
Дата рождения15.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Отец: Фурсов Фома Яковлевич
Мать: Фурсова Мария Никитична
Бракосочетание
14.05.1917
Военная служба
С 29.09.1941 по 28.11.1944
Курск, город Курск, Курская область
Красноармеец 648 сп 200 сд 2 Бел.Фр.
Военная служба
28.11.1944
Выбыл в 15 зсп 384 зсд , команда № 17669
ЦАМО РФ , Ф - 8586-73745-6
Военная награда
19.02.1945
ВС 648 сп 299 сд 2-го Бел.Фр. Приказ № 14/н, наградден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-807
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-93,ящ-4
Смерть
Неизвестно